Meister der Entschleunigung

Er habe manchmal schon fast ein schlechtes Gewissen, weil Techniker bei seinem Programm so wenig zu tun hätten, sagt Kabarettist Joachim Rittmeyer. Tatsächlich dürfte die Technikabteilung in der Cappella eher als unterbeschäftigt gelten, wenn Rittmeyer sein 21. Programm «Neue Geheimnische» zeigt. Abgesehen von ein paar Nummern, in denen er ein kleines Akkordeon spielt, und ein paar Schnaufgeräuschen ab Band kommt der 67-Jährige ganz ohne Technik aus.