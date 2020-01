Reithalle brennt, Revolution gelingt!

David Hartmann will nicht Anwalt werden wie sein Erzeuger, er möchte unbedingt ein Jungautonomer sein. Der 21-Jährige aus gutem Haus, der Vater Offizier und FDP-Mitglied, erzählt deshalb gerne Heldengeschichten – wie er etwa an Silvester mit dem BMW des Vaters den «Gartehag des Polizeipräsidenten entlang gerast war, von der ersten bis zur letzten alle Latten des antiken Zauns wegrasiert und fünf Gartenzwerge erwischt habe». In der Berner Wohngemeinschaft Mitte der 1980er-Jahre wird es allerdings vorerst nur gefährlich, wenn die Jungs von der strengen Alessandra vom Frauenblock beim TV-Sportgucken erwischt werden.