Erscht vor e paar Tag bini per Zuefau vor däm Lade gschtange. Biuderrähme hani kener gseh.

Aber das Wort RAHMENHANDLUNG, wo isch agschribe gsi a däm Lade uf dr angere Site vor Schtrass – vom zwöite Schtock, wo mi Dokter vorhär sini Praxis het gha, het me schräg drufabe gseh –, das isch nume hübsch gsi, da hets nüt Grosses drhinger gha aus eifach nume es Wort, woni bis jetz nume i sire übertragene Bedütig ha kennt u wo me dert offesichtlech het müesse wörtlech näh. Wiu, das het mi eigentlech logisch dünkt, imene Lade, wo mit RAHMENHANDLUNG agschribe isch, da verchoufe sie nid Rahmehandlige, sondern Biuderrähme, u we me i somne Lade dür ds Schoufänschter icheluegt, de gseht me Biuderrähme.

Ichegluegt hani i dr ganze Zit, wo mi Dokter sini Praxis vis-à-vis vo däm Lade het gha, auerdings nie. Wie gseit, es isch ja nüt Grosses, wos da drum geit, nume es chlises Wortspiu, u wenn i bim Dokter wieder bi dusse gsi, de bini im Chopf scho längschtens wieder bi öppis angerem gsi, u es wär mer därum o nie i Sinn cho, i chönnti schnäu über d Schtrass u e Blick ichewärfe i die Rahmehandlig.

Erscht vor e paar Tag bini per Zuefau vor däm Lade gschtange u ha iche­gluegt. Biuderrähme hani kener gseh. Derfür handgmachti Brotsäckli für 50 u es Fluxus-Poschter us de 70er-Jahr für 250 Schtutz. U ds Wort RAHMENHANDLUNG, wo vor angere Schtrasse­site doch so uraut het usgseh u im Schwung vo sine Buechschtabe a d 50er-, we nid 30er-Jahr het erinnert het, isch ziemlech früsch häregmaut gsi.

Aus erschts hani dr Chopf gschüttlet über mini Naivität u mi Gloube, es gäb da zmitts z Züri tatsächlech es Gschäft für Biuderrähme, wo mit RAHMENHANDLUNG agschribe isch, bi de Quadratmeterprise hie u dr augemeine Retro-, Wortschpiu- u Kitschwäue, wo dä Lade ja, so winer agschribe isch u erscht Rächt mit dene Pseudo-ds-Grossmueti-het-se-gnäit-Brotseckli ds beschte Bischpiu isch.

Ja, u i ha mer, i däm Momänt vor däm Lade, sogar no überleit, über das chline Erläbnis u das Wort RAHMENHANDLUNG e Kolumne für e «Bund» z mache, u ha no dänkt, imne Texscht, wo ex­klusiv für ne Bärner Zitig gschribe sig, sött me viellech nid nume vo Züri ver­zöue, u es isch mer när sogar aus Lösig i Sinn cho, i chönnti doch o no vomene schöne Sitegässli ir ungere Autschtadt verzöue, wos sit churzem e Lade gäb, wo mit RAHMHANDLUNG agschribe sig, wos aber, angersch aus im abghobnige Züri, tatsächlech buechschtäblech das z choufe gäb, wo dusse agschribe sig, RAHM i aune Sorte, aber natürlech, sowit ghöri Bärn de glich wieder zum Räschte vor Wäut, usschliesslech bio, vegan u soutüür.

Ja, so isch das gsi, u so Sache chömme eim i Sinn, we me ir nöie Praxis vo sim Dokter druf wartet, dass me drachunnt, so ver- tribt me sini Zit, u jetz geit o scho Tür uf, i ghöre mi Name, d Reihe isch a mir.