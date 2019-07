Zur Opulenz verdammt – Muse im Hallenstadion

Und offenbar haben die Betriebswirte der Band für die laufende «Simulation Theory»-Tour am Budgetposten «Live-Gadgets» nur geringfügig den Rotstift angelegt. Im ausverkauften Hallenstadion ist jedenfalls eine ziemlich geräumige und eindrücklich funkelnde Bühne aufgebaut worden, gleich zu Beginn tanzt ein unter dringendem Playback-Verdacht stehender Bläsersatz in futuristisch blinkender Kostümierung über die Bühne, ständig werden irgendwelche Tänzer vom Hallendach abgeseilt, es verteilen sich Roboterdamen im weiten Hallenstadion-Oval und werden dort von Lichtblitzen getroffen, und irgendwann wird ein bühnenfüllendes Monster geboren und beginnt beängstigend mit den Zähnen zu fletschen.

Kürzlich hat ein Schweizer Grossveranstalter die Beobachtung artikuliert, dass die Gruppe Rammstein mittlerweile im selben Masse Musical- wie Rockfans anspreche. Eine Einschätzung, die auf die Gruppe Muse schon seit längerem zutrifft. Ihre Show ist nichts mehr für den lichtscheuen Subkultur-Nostalgiker. Muse sind die Queen der Neuzeit – Starlight Express für den Stromgitarrenfreund. Da gibts ordentlich Theater, Pathos und leicht in die Jahre gekommene Bombast-Rock-Fantasien. Da gibts einen Sänger, dem ein Faible für eine fast schon operettenartige Klang-Dramatik eigen ist und der seinen Gesangsvortrag gerne in Höhen hinaufschraubt, in die es eine männliche Stimme selten vorzuwagen gefällt. Die Trommeln, auf die da gehauen wird, sind so gross wie Kinder-Swimmingpools, und irgendwie würde es in dieser ganzen theatralischen Überzeichnung gewiss niemanden verwundern, wenn da auf einmal auch noch tanzende Katzen oder Mensch gewordene Expresszüge ins Geschehen eingreifen täten.

Der Wille zum Bombast und zur grossen Geste ist im Falle von Muse einem livemusikalischen Trauma geschuldet, wie der Bassist Christopher Wolstenholme kürzlich in diesem Blatt erklärt hat. Muse durften in ihrer Anfangsphase die Gruppe Red Hot Chili Peppers auf eine Tournee begleiten. Und irgendwann fiel dem Trio auf, dass man im schmächtigen Gitarre-Bass-Schlagzeug-Format auf den Grossbühnen der Welt bestenfalls bis in die dritte Reihe des Auditoriums Ekstase auszulösen vermochte. Damit wollte man sich bei Muse nicht zufrieden geben, und so wurden Strategien ausgeheckt, wie sich sowohl klanglich, wie auch showtechnisch mehr Wucht erzeugen liesse. Dermassen weit trieben sie dieses Spiel in der Folge, dass es zeitweise schien, als wolle Muse den Gestus des Rock zur Karikatur überzeichnen, und als würden sie in einem Gemenge aus Wut, Kitsch, Schönheit und Grössenwahn implodieren.

Für die laufende Tour haben die Engländer dieses musikalische Overacting etwas gedrosselt. Auch wenn da natürlich immer noch jede Bassdrum mit cineastischem Subtongewummer aufgeblasen ist, auch wenn da noch immer ein schlecht beleuchteter Keyboarder im Bühnenhintergrund wütet und grelle Synthesizer-Wände auftürmt.

Doch es gibt – zugegebenermassen sehr kurze – Momente während dieses Hallenstadionkonzerts, in welchen Muse anmuten wie eine ganz ordinäre Rockband, die bloss ihre Licht- und Videotechniker dazu angehalten hat, ihr Tun mit möglichst viel Geblinke und visuellem Effekthaschertum zu umspielen. Es sind dies nicht die stärksten Augenblicke des Konzerts – ganz besonders nicht der intim gemeinte Akustik-Plausch («Dig Down») auf dem Bühnenlaufsteg. Es scheint, als seien Muse tatsächlich zur Opulenz verdammt. Lieder wie «Starlight» oder «Uprising» würden ohne ein gerüttelt Mass an Überspitzung wohl nicht tausendfach mitgesungen. In ihnen zeigt sich denn auch die grösste Qualität der Band: Dieses Changieren zwischen Verletzlichkeit und irrsinniger Anmassung – zwischen Weltschmerz und Welttheater.