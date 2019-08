Woodstock – Höhepunkt und Ende einer Utopie

Er verstand die Bedeutung des Medialen von Anfang an. So gesehen passt es, dass Michael Lang, Mitveranstalter des Woodstock-Festivals im August 1969, zum 50. Jubiläum des Anlasses einen Bildband herausgibt. Der damals 24-Jährige hatte hellsichtig erkannt, das Festival müsse auf seine mediale Reproduzierbarkeit hin konzipiert werden, denn nur so liesse sich nachhaltig Geld verdienen. Ohne Bild und Ton keine Vervielfältigung über den Anlass hinaus.