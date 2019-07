Woodstock 50: Miley Cyrus, Carlos Santana und Jay-Z sagen ab

Bereits vor den jüngsten Abgängen Anfang dieser Woche war bekannt, dass Organisator Michael Lang mit finanziellen und organisatorischen Problemen kämpft. Investoren sprangen ab, der Austragungsort musste mehrmals gewechselt werden. Letzteres war unter anderem für den Musiker John Sebastian, der in der Originalausgabe 1969 auftrat, ein Problem. «Ich war mit ihnen, bis sie die Location änderten», sagte er «Variety». «Und es kotzt mich an» – Michael Lang sei für ihn wie ein Blutsbruder, deshalb wäre er ihm und dem Festival gerne an den neuen Ort gefolgt.

Das Magazin «Billboard» schreibt, dass die Festivalleitung eine E-Mail an die Agenturen der Bands verschickt habe und ihnen mitteilte, dass sie weiterhin eingeladen seien, am Festival aufzutreten. Rechtlich jedoch seien sie nicht mehr dazu verpflichtet, am neu bekannt gegebenen Ort – Columbia, Maryland – aufzutreten.

«Mein Hotel ist nicht gebucht»

Laut «Billboard» waren viele Agenten bereits vor dem Ortswechsel der Meinung, dass die Verträge der Acts gebrochen worden seien. Nämlich als einer der ehemaligen Investoren sein Geld zurückzog und das Festival absagen wollte. Das Festival soll weiterhin stattfinden. In den Medien wird zurzeit spekuliert, ob es von den ursprünglich drei geplanten Tagen auf einen Tag verkürzt wird.

Sänger Joe McDonald, der bereits 1969 dabei war, sagte zu «Variety», er habe seit Wochen nichts mehr gehört von den Verantwortlichen von Woodstock 50. Weder seine Flüge noch sein Hotel seien gebucht. «Ich bin nicht interessiert daran, auf ein sinkendes Schiff zu steigen, und ich sehe keine Anzeichen dafür, dass dieses Schiff nicht sinken wird», so McDonald.

Wer überhaupt noch auftreten wird, ist bisher nicht vollständig geklärt. Einige Bands, unter anderem die Killers, hätten nicht offiziell abgesagt. Woodstock 50 taucht derzeit aber auch nicht auf dem online einsehbaren Tourplan der Band auf. Tickets für das Festival sind bisher auch noch nicht erhältlich. Auf ihrer Homepage schreiben die Veranstalter «soon», bald. Einige Medien wollen wissen, dass das Festival gratis sein werde.

Eine Band, die weiterhin an ein erfolgreiches Festival glaubt, sind die Zombies. Co-Managerin Cindy da Silva sagte zu «Variety»: «Wir befinden uns an einem turbulenten Punkt unserer Zeit, da brauchen wir den Spirit von Woodstock.»