Weltrekordhalterjazzkontrabassist

Seinen Legendenstatus verdankt Ron ­Carter in erster Linie den Aufnahmen, die er zwischen 1963 und 1968 mit dem revolutionären Quintett des Trompeters ­Miles Davis machte. Der Pianist dieser Gruppe, Herbie Hancock, sagte über Carter: «Mit ihm zu spielen, fühlt sich so komfortabel an, als würdest du von deiner Mutter in den Armen geschaukelt. Aber gleichzeitig ist es so provokativ, dass es dich zu neuen Ideen inspiriert.»