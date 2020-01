Von Wildsäuen und Dressurpferdchen

So betrachtet, ist es gar nicht einmal so abwegig, dass die Genfer Harfenistin Julie Campiche für ihren Auftritt am Be-Jazz-Winterfestival – diesem Schaufenster des zeitgenössischen Schweizer Jazz – eine ebensolche Trapezkünstlerin geladen hat. Quasi als fünftes Element zu ihrem Quartett. Vanessa Pahud heisst die Dame, die sich alsbald anschickt, an ihrem Arbeitsgerät eine Art Visualisierung der Musik zu versuchen. Es gelingen ihr zeitweise denn auch tatsächlich ein paar starke Bilder. In den anfangs geschmeidigen Bewegungen sind auf einmal Irritationen erkennbar, mal ein Zittern, mal ein Stocken. Die Schönheit bekommt Risse. Und weil ein ekstatisches Saxofonsolo auch auf dem Trapez mitgetanzt eine relativ wilde Sache ist, stellt sich immer wieder die bange Frage, ob die Verankerung der Seile diesem ungezügelten Hopsen, Rütteln und Schlenkern wohl standhält.

Lyrik-Jazz



Sie hält. Doch was leider nicht ganz so gut hält, ist die Aufmerksamkeit auf die Musik, da Frau Pahud irgendwann von der Trapezartistik zum kontemporären Tanz übergeht, performative Elemente einbringt, herumschreit und sich mit einer Schere traktiert, womit der klingende Teil der Darbietung stellenweise zur Nebensache verkommt. Und das hat diese Musik weiss Gott nicht verdient. Ohne den Freunden der Trapezkunst zu nahe treten zu wollen: Doch gäbe es die Wahl zwischen dem Erwerb einer CD und jenem einer DVD, man sollte sich in diesem Fall unbedingt für die ausschliesslich klingende Variante entscheiden. Denn die Musik ist von einer derartigen Grossartigkeit, dass sie keiner Assoziationsstützen bedarf.