The National spielen sich frei

Wie wird man als erfolgreiche Band alt? Diese Frage stellt sich auch für The National, die US-Band mit dem Sänger Matt Berninger und den beiden Brüderpaaren Devendorf und Dessner. Als blosse Ansammlung von älter werdenden weissen Männern wollen die fünf Amerikaner jedenfalls nicht mehr durchgehen: Für ihr neuestes Album «I Am Easy to Find» holten sie sich eine Vielzahl an Sängerinnen ins Studio, die den schwer melancholischen Songs eine neue Mehrdeutigkeit verleihen.