Schaffen diese Schweizer Musiker den Durchbruch?

Mit Yello, The Young Gods, DJ Bobo, Celtic Frost oder Andreas Vollenweider haben Schweizer Bands im Ausland in der Vergangenheit bemerkenswerte, aber kaum einheitliche Akzente gesetzt. Diese Woche ist die Schweiz Fokusland am Musikfestival Eurosonic in Groningen. Hier kommen jedes Jahr die Festival- und Clubverantwortlichen Europas zusammen, um neue Bands zu entdecken. Künstler wie Sophie Hunger, Balthazar oder Casper wurden hier für den internationalen Markt entdeckt. Und es herrscht in der Indie-Szene eine fast schon kartellartige Einhelligkeit: Wer am Eurosonic abliefert und die richtigen Leute kennt, kann in den nächsten Jahren auf Engagements im europäischen Live-Sektor zählen.