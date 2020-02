Schadet dieses Bild den Frauen, dem Feminismus, dieser Zeitung?

Gut gemeint, aber trotzdem daneben?

Egal, welche guten Absichten hinter der Auswahl des Bildes gestanden hätten, egal, ob es ein Mann oder eine Frau ausgewählt habe, und egal, ob sich die Frau so präsentieren wolle: Da würden zu viele Geschlechtsteile in die Kamera gestreckt, lautete ein Kommentar. Eine andere Frau fühlte sich «äusserst unangenehm» berührt, ein solches Foto anschauen zu müssen. «Ich empfinde das Foto für mich als Frau als klar herabwürdigend», die geschlechtstypische Rollenzuschreibung werde durch das Bild reproduziert. Schlusstenor: Das Bild muss weg.

Ich setze mich fast täglich mit Fragen auseinander, wie Frauen dargestellt werden. Deshalb irritierten mich die Reaktionen. Also sprach ich mit Journalistinnen in meinem Alter, mit Freundinnen und Freunden in meinem Alter, schrieb das feministische Magazin «Fempop» an. All das bestärkte mich, dass meine Bildwahl gerechtfertigt war und meine Meinung dazu vertretbar ist: In diesem Kontext ist das Bild nicht sexistisch.

Was feministisch erlaubt ist und was nicht – Verhandlungssache

Alyssa tanzt freiwillig in Rap-Videos und ist stolz auf ihre Arbeit. Sie hat hart an ihrem Körper gearbeitet, damit sie ihn so präsentieren kann, und verlangt Respekt dafür. Bringt ihr ein Rapper diesen nicht entgegen, weist sie ihn in die Schranken. Darüber spricht sie im Interview. Titel und Lead wiesen klar darauf hin, dass Alyssa das Frausein im Rap und den Umgang mit Frauen in dieser Szene auch kritisch hinterfragt.

Das Bild verkauft also kein anderes Thema, als es darstellt. Würde es das, wäre es tatsächlich sexistisch. Ein Beispiel aus der Werbung: Frau in Unterwäsche wirbt für ein Sofa: Geht nicht. Frau in Unterwäsche wirbt für Unterwäschehe: Macht Sinn.

Wieso also nicht Alyssa bei ihrem Job zeigen, so wie den Gärtner im Garten oder die Ärztin im Krankenhaus? Weil es, wie von den einen Frauen bemerkt, trotzdem Assoziationen weckt, die wir so nicht haben wollen? Oder geht es viel eher darum, dass Frauen unter sich keine generelle Vorstellung darüber haben, wie sich eine Frau zeigen sollte, wie sie gezeigt werden darf? Dass die Frage, was feministisch erlaubt ist und was nicht, stets aufs Neue ausgehandelt werden muss? Und dass es da vielleicht auch einen Generationenkonflikt gibt?