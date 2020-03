Pop-Briefing: Ein Electro-Musiker steht im Wald

Der Pianist Igor Levit streamte bereits am Sonntag eine knappe halbe Stunde via Twitter und will die Praxis fortführen.

Weitere ungewöhnliche Live-Formate gibt es mittlerweile zuhauf in Onlinevideoarchiven. Da wären die fast schon historischen Aufnahmen der Zürcher Reihe «Show to go», das elektronisch ausgerichtete «Cercle», das DJs an exotischen Destinationen auftreten lässt, die «Take Away Shows» der Blogotheque oder die «Tiny Desk Concert» des amerikanischen NPR.

Das Fundstück

Der Londoner Zag Erlat betreibt einen Youtube-Kanal, bei dem die Vinyl-Nerds auf ihre Kosten kommen – und alle, die sich gerne auf Unbekanntes einlassen. Erlat ist das, was Schallplatten-Afficionados einen Digger nennen, einen, der obskure Musik sucht und sammelt. Auf seinem Kanal spielt er diese Musik in Live-Sets thematisch sortiert. Da gibt es türkische Sängerinnen aus den Siebzigern, Jazz aus der Sowjetunion oder japanischen City Pop, Soul und Jazz. Fantastisch eklektisch.