Pop-Briefing: Der jüngste Rap-Tote

Was im Titel nach einer einfach kompilierten Tracksammlung klingt, entpuppt sich als sehr genau konzipiertes Album, das man unbedingt am Stück hören sollte. Die Geisterstimmen überwältigen und trösten, sie jagen einem aber auch Angst ein, weil sie unermesslich einsam klingen in den Techno-Ruinen von Burial. Wären die meisten Bestenlisten nicht bereits erschienen: Hier wäre es, das Album des Jahres.

Darüber wird gesprochen

Über den jüngsten Rap-Toten: Am Sonntag ist Juice WRLD gestorben, im Alter von 21 Jahren. Der Rapper aus Chicago gehörte zu jenen Exponenten des Hip-Hop, die Emo-Popelemente mit verloren klingenden Trap-Beats kreuzten und später via Soundcloud von den grossen Labels entdeckt wurden.

Juice WRLD jedenfalls war einer der grossen Hoffnungen eines hoffnungslos klingenden Genres, das mit XXXtentacion (erschossen) und Lil Peep (Überdosis) bereits zwei sehr jung Verstorbene zu verzeichnen hat. Die «New York Times» nimmt deshalb auch die Musikindustrie in die Pflicht, die zwar alles aus ihren jungen Posterboys herauspresste (und selbst mit den Gewaltstorys von XXXtentacion Geld verdiente), sie aber ansonsten dahinsiechen liess. Drogen, Medikamente, Hustensaft? Gehören halt zum Lifestyle dazu, Hauptsache, die Kasse stimmt.

Die Kasse wirds auch freuen, wenn nun «Lucid Dreams», die grosse Hitsingle von Juice WRLD (mit dem eingebauten Sting-Sample aus «Shape of My Heart») überall wieder erklingen wird. Hier finden sich auch die lebensmüde Zeilen «You left me falling and landing inside my grave/ I know that you want me dead». Obwohl: Lebensmüde war Juice WRLD trotz schwerer Drogenprobleme eigentlich noch nicht. Aber da bei seinem Tod auch ein missglückter Drogentransfer aus Kolumbien eine Rolle gespielt haben dürfte (die Polizei durchsuchte seinen mit Drogen beladenen Privatjet, als er einen Schlaganfall erlitten hat), dürfte das Schicksal von Juice WRLD weiter bewegen. Genau wie jene von XXtentacion und Lil Peep, die längst als Märtyrer gefeiert werden.