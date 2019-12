Pop-Briefing: Das streamt die Schweiz

Die Playlist mit den meistgestreamten Songs des Jahres.

Regionale Unterschiede gibt es in der Deutschschweiz zumindest auf den Spitzenplätzen nicht: In Basel, Bern und Zürich siegen schön einhellig Capital Bra und «Señorita». Ein Ausreisser verzeichnet Bern auf dem zweiten Rang beim meistgestreamten Künstler: Dort findet sich nämlich die französische Rap-Combo PNL – die in den anderen Städten nicht aufgelistet ist. Es würde deshalb nicht überraschen, wenn PNL am nächsten Gurtenfestival auf der Bühne stehen würde.

Der meistgestreamte Musiker weltweit heisst übrigens Post Malone. Der Pop-Rapper gewann vor Billie Eilish und Ariana Grande.

Weltweit der populärste Musiker auf Spotify: Post Malone, hier bei seinem Auftritt im Hallenstadion. Foto: Reto Oeschger

Das muss man hören

Es ist die Zeit, in der man nachhören kann, was man in den vergangenen Monaten verpasst hat. Denn nun trudeln sie ein, die Jahresendlisten. 2019 hat abseits von Lana Del Reys «Norman Fucking Rockwell» keine offensichtliche Konsensplatte zu bieten, von dem her werden die Ranglisten hoffentlich vielfältiger sein als in den vergangenen Jahren.

Ein guter Start in die Jahresrevuen bietet die 100er-Liste des britischen Onlinemagazins «The Quietus». Denn sie ist jene Liste, die neben einigen Popalben wie Billie Eilishs Debüt oder eben Lana Del Rey einige musikalische Furchtlosigkeiten bündelt – und die Neugierde nach neuer Musik immer wieder weckt. Auf dem ersten Platz ist die Londonerin Loraine James zu finden, die im Herbst das vielfach driftende Album «For You and I» auf dem wegweisenden Label Hyperdub veröffentlicht hat.