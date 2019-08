Pop-Briefing: Swish swish!

Was blüht

Das Schweizer Gastspiel von A$AP Rocky am Samstag in Orpund bei Biel. Je nachdem, wie das Urteil gegen den Rapper in Schweden ausfallen wird, ist es ja die letzte hiesige Show für längere Zeit. Wobei: Trump und Kanye werden via Twitter dann schon eingreifen.

Das Fundstück

Er wurde von sehr vielen Musikfans geliebt, doch es half nichts: Am vergangenen Mittwoch ist David Berman gestorben. Und auch wenn seine Songs mit der Band Silver Jews nicht unbedingt geheim waren, muss man doch nochmals an sie erinnern. An die Eröffnungszeile von «Random Rules» («In 1984 I was hospitalized for approaching perfection»), an grosse Titel wie «Sometimes a Pony Gets Depressed» oder an seine letzten Songs, die Berman unter dem Projektnamen Purple Mountains aufgenommen hat. Vielleicht schneits ja nun in Manhattan.