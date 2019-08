Pop-Briefing: Sieht so ein Jogger aus?

Darüber wird gesprochen

Über Noel Gallagher. Und das nicht unbedingt wegen seines neuen Songs «This Is The Place», in dem er sich offensichtlich in die Rave-Geschichte Manchesters einschreiben will, sondern wegen eines «Guardian»-Interviews. Wie gewohnt liefert er kernige Zitate, spricht über die kluge Interview-Antwort, wie er seine Mutter sehe («Ich mochte sie, bis sie Liam zur Welt brachte»), über den Klimawandel («Klar, für meine Enkelkinder wird das schlimm. Aber die habe ich noch nicht getroffen, sie könnten auch ein Haufen Idioten sein.») und natürlich immer wieder über seinen «primitiven» Bruder Liam und seine «primitive» Musik. Was klar ist: Eine Oasis-Reunion wird es wohl nie geben. Was auch klar ist: Ein Gallagher weiss, wie man die Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann.