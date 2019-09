Musikalische Magie und Innigkeit

Joseph Haydn muss ein Schalk gewesen sein. Das legt zumindest seine 104. Sinfonie nahe, mit der das Orchestra della Svizzera italiana sein Meisterzykluskonzert im Berner Casino beendet. Der Komponist führt Hörerwartungen an der Nase herum, indem er mitten in beschwingte Tutti unverhoffte Generalpausen pflanzt, an die er gerne komplett andersgeartete Motive schliesst.