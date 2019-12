Mit ihren Songs wurde eine Generation erwachsen

Auch für diese Hymnen waren sie berühmt: «It Must Have Been Love». Video: Roxette (Youtube)

Nach dem lange anhaltenden Triumph in den Neunzigern folgte 2002 der Niederschlag für Marie Fredriksson, als bei ihr ein Hirntumor diagnostiziert wurde. Seither kämpfte sie gegen den Krebs, was sie nicht davon abgehalten hat, Soloalben einzusingen. 2008 erreichte sie als Solokünstlerin mit dem schwedisch gesungenen Song «Där du andas» zum ersten Mal die Hitparadenspitze in ihrer Heimat.

Es folgten auch neue Roxette-Alben, so 2011 die Comeback-Platte «Charm School». Doch Fredrikssons Krankheitsgeschichte, die auch ihre Autobiografie «Listen to My Heart: Meine Liebe zum Leben» prägte, bestimmte ihre weitere Karriere: 2016 mussten Roxette ihre Jubiläumstour abbrechen, und Fredriksson zog sich vom Konzertbetrieb zurück.

Zu ihrem 60. Geburtstag 2018 veröffentlichte Marie Fredriksson eine letzte Single: «Sing Me a Song» hiess die Jazzballade, die von ihrem Mann Mikael Bolyos geschrieben wurde, und Fredriksson schloss mit der Zeile: «Sing me a song, so I can cry».