m4music ist abgesagt

Nach «gründlicher Lagebeurteilung» hat das Migros-Kulturprozent am Freitag entschieden, den Vorgaben der Behörden zu folgen und das m4music mit über 6'000 erwarteten Besucher und Besucherinnen im und um den Zürcher Schiffbau abzusagen. «Aufgrund der aktuellen Situation und Entwicklung ist derzeit eine Durchführung in dieser Form nicht zu verantworten», heisst es in der Mitteilung.