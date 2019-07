Kiss haben ein letztes Mal Blut gespuckt

Aber zurück auf Anfang. «End of The Road World Tour» heisst die Konzertreihe, mit welcher die 46-jährige Karriere von Kiss im Dezember zu Ende gehen soll. Das Hallenstadion ist die siebtletzte Station in Europa, dementsprechend kann das Gefühlsgemenge im Publikum als schwerblütig-feierlich beschrieben werden. Viele haben sich zur Feier des Tages noch einmal eine kisssche Gesichtsbemalung in die Visage gepinselt, andere haben sich in ein betagtes Kiss-T-Shirt gezwängt, in das ihre Bauchgegend vor 20 Jahren noch wesentlich besser hineinpasste.

Und wie die fabelhaften Vier zum Konzertauftakt – begleitet von Detonationen, Feuerwerk und dem Lobgeschrei einer abgewetzten Speaker-Stimme – auf Bienenwaben von der Bühnendecke gondeln, kommen sie einem vor wie liebgewonnene Comic-Figuren, mit denen man schon so einige Abenteuer durchlebt hat. Was war das früher für ein Schulplatzereignis, als in der «Bravo» erstmals verwackelte Paparazzi-Bilder publiziert wurden, auf denen die Musiker unmaskiert zu sehen waren. Wie hat man gestaunt, as verraten wurde, woher das Blut stammt, das Gene Simmons an den Konzerten zu vergiessen pflegt, und wie war man beeindruckt, als man dank Gene Simmons erstmals mit der Kunst des Feuerspeiens konfrontiert wurde. Die Bühnentricks sind bis heute etwa dieselben geblieben – neuerdings schiesst Gitarrist Tommy Thayer während seines Solos auch noch sämtliche Beleuchtungskörper von der Decke.

Vom Gründerquartett stehen nur noch Gene Simmons und Paul Stanley im Aufgebot. Thayer und Schlagzeuger Eric Singer haben zwar die Schmink-Tipps ihrer Vorgänger übernommen, vor allem Letzterer ist jedoch handwerklich um Weiten begabter als das Urmitglied Peter Criss, wie er in einem grossartigen, (locker und leicht geschlagenen, aber dringlich und wuchtig donnernden) Schlagzeugsolo untermauert. Beklagenswerterweise verantwortet der gleiche Eric Singer kurze Zeit später mit der Interpretation des Schmachtfetzens «Beth» – als Einzelvorstoss am Glitzerpiano – dann auch noch gleich den absoluten Konzerttiefpunkt.

Als «The hardest band in the world» werden Kiss noch immer angekündigt, doch das Härteste, was es an diesem Abend zu ertragen gilt, ist das nicht endenwollende Geknalle, das die Pyrotechniker das ganze Konzert über veranstalten. Bald riecht es im Hallenstadion, als hätte man in seinem Wohnzimmer zwanzig Tischbomben gezündet. Und Paul Stanleys Stimme krächzt während der Ansagen nahe der Unkontrollierbarkeit. Doch sobald er sie zur Interpretation seines alten Liedguts einsetzt, gehorcht sie ihm dann wundersamerweise wieder ganz prima. Eine Beobachtung, die im Vorfeld des Konzerts den Verdacht hat aufkommen lassen, Stanley würde auf seine alten Tage hin noch schummeln und es gehe da irgendwo im Hinterbühnenbereich ein Playbacksänger zu Werke, der für ihn den Hauptgesang übernehme. Eine Anschuldigung die sich in Zürich nicht erhärtet. Es scheint, als sei diese krächzende Stimme ganz einfach in diesen Songs zu Hause.

Kiss waren musikalisch nie als Innovatoren oder Bahnbrecher bekannt. Vor ihnen setzten Bands wie Deep Purple, Led Zeppelin oder Black Sabbath die Rock-Massstäbe. Ihr markantestes Gut war und ist ihre Maskerade, die sie nicht nur unverkennbar gemacht hat, unter der die Musiker auch ganz stilvoll auf die 70 zusteuern konnten, ohne dass jemand von einer tatterigen Freakshow gesprochen hätte. Dennoch ist der einstige Bubentraum offenbar in letzter Zeit zum Seniorenalbtraum verkommen.:«Wären wir eine Band, die Jeans und T-Shirts trägt, könnten wir Rock'n'Roll spielen bis wir 90 sind», hat Paul Stanley kürzlich erzählt. Doch mit 25 Kilo Kostüm am Körper werde das langsam zur Belastung.

Mit einem letzten pyrotechnischen Schlussbouquet verabschieden sich Kiss also von ihrem Schweizer Publikum. Im richtigen Leben wirds wohl etwas ruhiger, aber nicht weniger engagiert hergehen. Gene Simmons setzt sich karitativ für Kinder in Entwicklungsländern ein. Paul Stanley malt Bilder und hat ein Buch geschrieben, in dem er erklärt, wie es sich gesund altern lässt. Say yeah!