João Gilberto, das taumelnde Genie

Der sonderbare Mann hiess João Gilberto und hatte drei Monate zuvor seinen 24. Geburtstag gefeiert. Was niemand in Diamantina ahnen konnte: Er war gerade dabei, die grösste musikalische Revolution Brasiliens anzustossen. João Gilberto erfand den Bossa nova.

Grosse Stricke hatte er in seiner bisherigen Vita noch nicht zerrissen. Mit 18 war er aus seiner verschlafenen Heimatstadt Juazeiro im Nordosten des Landes nach Salvador gezogen, wo den Sänger und Gitarristen – wie er glaubte – «Champagner, Frauen und Musik» erwarteten. Es kam anders. Ein Jahr später zog er wegen anhaltender Erfolglosigkeit nach Rio weiter, wo es ihm jedoch nur unwesentlich besser erging. Er sang für eine Radiostation die geläufigen Schlager ein und kam zu Auftritten in den angesagteren Clubs der Stadt, bis er sich weigerte, vor schwatzendem und trinkendem Publikum aufzutreten und von der Bildfläche verschwand. Sein Umzug nach Diamantina war schon deshalb folgerichtig, weil er in Rio alles verloren hatte, was er einmal besass: sein Selbstvertrauen, seine Bleibe, sein Geld und viele seiner Freunde. Auch seiner Schwester fiel bald auf, dass mit João Gilberto etwas nicht stimmte. Sie beschloss, ihn umgehend beim örtlichen Psychiater einzuweisen.

Vom Anrollen der neuen Welle

Mitte 1957 kehrte João Gilberto nach Rio zurück und wagte sich wieder unter die Leute. Diese waren paralysiert von dem, was er ihnen vorspielte. Diese Rhythmik im Gitarrenspiel, diese Akkorde, diese Technik – noch nie war ihnen Vergleichbares zu Ohren gekommen. Und dann erst der Gesang: leise, nasal und doch voller Empfinden, Erregung und Poesie. Das hatte nichts zu tun mit dem, was man bisher an Musik kannte.

Ein Jahr später landete eine Aufnahme von João Gilberto auf dem Pult des Bosses der grössten Musikladenkette Brasiliens. «Warum nehmt ihr jemanden auf, der erkältet ist?», soll dieser geschimpft haben. Darauf habe er die Platte auf dem Knie zerbrochen und geschrien: «Das ist also die Scheisse, die wir aus Rio kriegen!» Der Mann wurde bekehrt, das Stück «Chega de saudade» ging 1958 als erster Bossa-nova-Song in die Geschichte ein und löste jenes musikalische Erdbeben aus, das noch bis heute am Vibrieren ist.