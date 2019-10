In der unendlichen Musikbibliothek

Das neue Album, live gespielt. Quelle: Youtube

Wenn Coscia und Trovesi so nebeneinandersitzen bei ihren Konzerten, beide weissbärtig geworden, beide mit faltigen, verwitterten Gesichtern, dann denkt man: Diese Alterfahrenen haben schon manches Musikalische durchlaufen und in sich abgespeichert. Tatsächlich ergehen sie sich auf ihrem neuesten Album in musikalischen Erinnerungen: Sie beziehen sich auf vorhandene Musik wie die Jazz-Klassiker «Basin Street Blues» oder «Moonlight Serenade», lassen diese am Ende aber sehr wohl zeitgenössisch klingen: Es ist, als sässen Trovesi und Coscia in einer unendlichen Musikbibliothek und würden als Allwissende eine gegenwärtige Musik in einen Dialog bringen mit einer vergangenen Musik.

Das Mysterium der Musik



Auch das erinnert an Umberto Eco. Der erklärte in «Der Name der Rose» die Bücher als ein Spiel mit Intertextualität über die Zeiten hinweg und sprach von einer Verwobenheit aller literarischen Texte miteinander. Seinen Erzähler Adson lässt Eco im Roman sagen: «Bisher hatte ich immer gedacht, die Bücher sprächen nur von den menschlichen und göttlichen Dingen, die sich ausserhalb der Bücher befinden. Nun ging mir plötzlich auf, dass die Bücher nicht selten von anderen Büchern sprechen, ja, dass es mitunter so ist, als sprächen sie miteinander.»

Bei Trovesi und Coscia nun – da sind es die Musiken, die miteinander sprechen. Und gerade das macht die Töne auf «La Misteriosa Musica Della Regina Loana» so reich und so vielschichtig.

Gianluigi Trovesi / Gianni Coscia: La Misteriosa Musica Della Regina Loana (ECM). Konzert: Kulturmarkt Zürich, 3. Oktober, 20 Uhr.