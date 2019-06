«Grausam, wie wir die Väter in der Schweiz behandeln»

Sie rufen auf Facebook zum Frauenstreik auf: «We fight, we love, we rise, we shine – it’s time.» Wofür ist es Zeit?

Zeit, um die Gleichstellung zu realisieren. Beim Streiken entsteht eine Zwangslage, indem die Leute die Arbeit niederlegen. Man zwingt die Gesellschaft dazu, an diesem Tag über Gleichstellung in der Schweiz nachzudenken. Dafür bauen wir Druck auf.