Gjon's Tears vertritt die Schweiz am Eurovision Song Contest

Der Song, mit dem die Schweiz an den ESC fahren will. Video: Youtube

Sein Künstlername übrigens geht auf ein Erlebnis als Neunjähriger zurück, als er seinen Grossvater mit einer eigenen Version von Elvis Presleys «Can't Help Falling In Love» zu Tränen gerührt hat.

Der Grossvater war es denn auch, der sein Talent nicht nur entdeckte, sondern ihn auch zu einem Talentwettbewerb in Albanien anmeldete. In «Albanians got talent» belegte Gjon's Tears als 12-Jähriger den dritten Platz, ein Jahr später erreichte er den Halbfinal bei «Die grössten Schweizer Talente» und 2019 kam er ebenso weit bei «The Voice: La Plus Belle Voix» in Frankreich.

Als Schweizer Hoffnung für den ESC 2020 wurde Gjon's Tears von 100 Fernsehzuschauern und einer internationalen Fachjury ausgewählt. «Répondez-moi», eine mystische, emotionale Nummer, schrieb er mit den Komponisten Xavier Michel, Alizé Oswald (Produzent: Jeroen Swinnen).

Der diesjährige Eurovision Song Contest findet vom 12. bis 16. Mai in Rotterdam statt. Gjon's Tears tritt am Donnerstag, 14. Mai im zweiten Halbfinal gegen seine Konkurrenten an.