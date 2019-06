Frieden ist sein Ausnahmezustand

Irgendwie ist dann doch fast alles gut gekommen mit diesem Kind, so sehr, dass sich Tyron Kaymone Frampton, der sich als Rapper Slowthai nennt, ganz am Schluss seines grossartigen Debüts «Nothing Great About Britain» bei seiner Mutter bewegend bedanken kann: für ihre Loyalität, dafür, dass er «clean» sei, und er bittet sie um Entschuldigung für jene Zeiten, in denen er sich wie ein verwöhnter Spross aufgeführt habe. Die einzige Queen in seinem Leben, so fügt er dann noch an: das ist sie, die Mutter. Weil man erfährt ja bereits ganz zu Beginn des Albums, was Elisabeth, die eigentliche Königin Englands, in seinen Augen ist: eine «cunt».