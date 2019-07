Die Wahl zwischen Konzert und Chips-Himmel

Samstag, eine Stunde vor Mitternacht, stehen die Jugendlichen an der Abschrankung und rufen den soeben der Gurtenbahn Entstiegenen zu, sie mögen ihnen bitte ihr «Bändeli» abgeben. Die Chronistin lässt sich ihres von einem jungen Mann vom Handgelenk streifen. Weshalb er um diese Zeit, so kurz vor Ende, noch auf den Berg will, ist klar: Um 1.30 Uhr spielt Nativ auf der Waldbühne das finale Konzert des Festivals. Thierry Gnahoré, wie der Berner mit bürgerlichem Namen heisst, hat mindestens zwei Heldentaten zu verbuchen: sein Ende letzten Jahres erschienenes, politisch motiviertes Mundart-Rap-Album «Baobab» und dass er gemeinsam mit seiner Crew namens S.O.S. ein Lebensgefühl mit kreiert hat, das seine Anhängerinnen und Anhänger dazu motiviert, sich an der Gurten-Talstation noch rasch einen Eintritt zu erbeuten.