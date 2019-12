Die besten Songs 2019 – Teil 6

The Young Gods: «All My Skin Standing»

Das neue Album der Young Gods – das erste seit acht Jahren – ist in vielerlei Hinsicht ein Paradoxon. Es klingt so komplett anders als das, was die Band auf ihren bisherigen elf Studioalben bewerkstelligt hat. Und doch ist vom ersten Ton an erkennbar, dass hier die Young Gods zu hören sind. Es verweist musikalisch auf die psychedelische Rockmusik der Sechzigerjahre und weist gleichzeitig in die Zukunft. Und der ausgewählte Song enthält (ab 8 Minuten) das grossartigste Gitarrensolo des Jahres.