Die besten Songs 2019 – Teil 5

Jay-Jay Johanson: «Heard Somebody Whistle»

Wir schrieben das Jahr 1996, als auf einmal dieser sehr schmächtige Schwede aus dem Nichts auftauchte – mit abstehenden Ohren, einem gebrochenen Herzen und der Seele voller unerfüllter Träume. Jay-Jay Johanson war sein Name, und wenn er Dinge sagte wie: «Es ist die Frustration, die mich vorwärtstreibt», dann glaubte man ihm jedes Wort. In seinem Hit «So Tell the Girls that I Am Back in Town» trafen elektronische Breakbeats auf die Stimme eines schwerblütigen Crooners, und es klang fast ein bisschen, als würde Frank Sinatra in seinem Heimstudio an einem Comeback basteln. 2019 ist ein neues Album von Jay-Jay Johanson erschienen. Und am musikalischen Layout des traurigen Schweden hat sich nichts geändert, ausser dass der Jazz eine etwas dominantere Rolle eingenommen hat.