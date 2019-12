Die besten Songs 2019 – Teil 3

J.S. Ondara: «Master O’Connor»

Es gibt eine neue Stimme im weiten Felde der Folkmusik. Sie gehört dem in Nairobi geborenen, heute in Minneapolis lebenden J.S. Ondara, und sie klingt so glockenklar, dass beim blossen Hinhören nicht klar wird, ob da wirklich ein männlich Wesen hinter dem Mikrofon steht. Begonnen hat die Karriere des 26-Jährigen mit einer verlorenen Wette. Der kenianische Teenager war überzeugt, dass «Knockin’ on Heaven’s Door» von seiner Lieblingsband Guns N’ Roses stammt. Als er eines Besseren belehrt wurde, begann er sich vertieft mit den Singer-Songwritern Amerikas auseinanderzusetzen und verfolgte bald den Traum, in ebendiesem Amerika eine eigene Platte einzuspielen. Et voilà!