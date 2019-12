Die besten Songs 2019 – Teil 2

Kaleta & Super Yamba Band: «Mr. Diva»

Einer der grössten musikalischen Irrtümer des auslaufenden Jahres war der Umgang mit dem altehrwürdigen Afrobeat. Der von Fela Kuti und Tony Allen in den Sechzigerjahren erfundene Musikstil, in dem sich die Sexiness des Funks mit dem Furor afrikanischer Widerstandsmusik und tanzbarem Highlife paarte, hat 2019 eine neue Bedeutung bekommen. Unter Afrobeat firmiert heute so ziemlich alles, was gerade aus nigerianischen Studios schallt, egal wie schmierig und Autotune-verseucht es auch sein mag. Politischen Zunder gibts keinen, und die Sexiness von Acts wie Tekno oder Wizkid ist so seifig, dass diese Tracks umgehend wieder aus dem Kurzzeitgedächtnis flutschen. Wie richtiger Afrobeat klingt, und wie vital dieser auch heute noch ist, beweist der in Brooklyn hausende Afrobeat-Pionier Kaleta auf seinem neuen Album.