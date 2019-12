Der Schweizer Blueskönig zweifelte - und triumphiert

Dunkel und lang sind die Nächte wieder in dieser Jahreszeit. Jeden Abend wieder aufs Neue. Im Finstern tauchen dann oft die alten Geister auf: Ängste, Zweifel und Sorgen. Leiden beginnt oft in der Schwärze. Und viele Lieder berichten von diesem Leiden. Gerade der Blues weiss viele solche Geschichten zu erzählen. Geschichten von denen, die hinabgestiegen sind in die Finsternis der eigenen Seele. Oder von denjenigen, die halt einfach auch nur im Dunkel des Schlafgemachs einer verlorenen Liebe nachtrauern.