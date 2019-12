Der König, der von Gott getestet wurde

Er hatte in seiner Karriere, die mit dem Freestyle-Video «Shut Up» und seinem Debüt «Gang Signs & Prayer» durchgestartet ist, auch nie Angst vor dem kommerziellen Erfolg: Ein Remix von Ed Sheerans «Shape of You»? Kein Problem. Das Duett «Take Me Back to London» mit dem ehemaligen Strassenmusiker auf Sheerans Kollaborations-Album? Muss drinliegen – und ein zweites, das nun auf «Heavy Is the Head» zu hören ist, auch. Stormzy will ja auch nicht bloss der beste Rapper Grossbritanniens sein, sondern der beste Künstler. Und dieser Ehrgeiz, so sagte er kürzlich dem «Guardian», eint ihn mit Ed Sheeran.

Test vor Gott bestanden

Aber Stormzy ist kein Opportunist, der für sein zweites Album nach dem raschen Welterfolg greift. Lieber bleibt er in seiner eigenen Welt – und erzählt von seinem Aufstieg und seinem Umgang mit dem Ruhm, der nicht immer leicht zu ertragen ist. Er legt auch wieder seine Gottesfürchtigkeit an den Tag, wenn er sich im Ausnahmetrack «Audacity» an jenen Moment erinnert, als Banksy ihm in Glastonbury die mittlerweile ikonische Weste angezogen hat. Es habe sich so angefühlt, so rappt er, als sei er von Gott getestet worden.