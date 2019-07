Das Gurtenprogramm 2019: Von Helden und Hallodris

Mittwoch, 17. Juli

Allgemeine Ernüchterung machte sich breit, als der Headliner des Mittwochs bekanntgegeben wurde. Zur Erinnerung: Das Festival wurde vor zwei Jahren um einen Tag vorverlegt, weil es für die Veranstalter an einem Wochentag einfacher ist, an die saftigen Filet-Stücke der Popwelt heranzukommen als an einem Wochenende. Und nun das: Twenty One Pilots(22 Uhr) – ein Naja-Duo aus den USA, das sein Publikum mit einem nicht sonderlich geschmacksintensiven Breitband-Pop-Brei eindeckt, in welchem so ziemlich alles vorkommt, was in den letzten Jahren einmal massentauglich war (ein bisschen Reggae, etwas Hip-Hop, und ganz viel überbelichteter Breitband-Pop). Eine Band, von der kurz nach Lichterlöschen nicht viel in Erinnerung bleiben dürfte.