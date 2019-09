Wie man in Würde altert

Barack Obama hat in seinem ersten Präsidentschaftswahlkampf 2008 gesagt: «Wenn man an Authentizität denkt, denkt man an Bruce Springsteen, und so kommt er auch als Person rüber.» Wenn das die ganze Wahrheit über Bruce Springsteen wäre, der am 23. September 1949 in Long Branch, New Jersey, geboren wurde, dann müsste man sich Sorgen machen: Warum nimmt der linksliberale Rockstar noch einmal die Redneck-Pose ein, obwohl er weiss, dass viele der «hart arbeitenden» Menschen, für die und über die er gesungen hat, zu Donald Trump übergelaufen sind?

Weil er ein grosser amerikanischer Erzähler ist, der weiss, was er tut. Weil er das «einfache» Amerika - von den tragischen Helden und Outlaws, die in vielen seiner dunkleren Lieder auftauchen, bis zu den gewöhnlichen Kleinstadtmenschen, mit denen er aufgewachsen ist -, weil er dieses Amerika nicht im Stich lassen, nicht an die Rassisten verloren geben will. Und weil nicht jede Bedienung von Genre-Erwartungen durch den Entertainer Springsteen ein persönliches Bekenntnis sein muss.