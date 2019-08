Das berühmteste Plattencover der Welt wird 50

«Ich erinnere mich, dass wir einen Polizisten engagiert haben, der den Verkehr aufhält, während ich oben auf der Leiter war, um die Fotos zu machen», sagte Macmillan vor 30 Jahren in einem Interview mit dem «Guardian». Der 2006 verstorbene Fotograf war ein Freund von John Lennon und dessen Frau Yoko Ono.

Er habe ein paar Aufnahmen gemacht, wie die Beatles die Abbey Road in eine Richtung überquerten. «Wir liessen einen Teil des Verkehrs vorbei und dann überquerten sie die Strasse in die andere Richtung, und ich machte noch ein paar Aufnahmen.»

50 years ago today, @TheBeatles gathered at EMI Studios for one of the most prolific photoshoots of their career. A policeman held up the traffic as photographer Iain Macmillan took six shots of the group walking across the zebra crossing just outside the studio. #AbbeyRoadpic.twitter.com/ROgV1SE9d4 — Abbey Road Studios (@AbbeyRoad) August 8, 2019

Das letztendlich für das Cover gewählte Bild war Nummer fünf von sechs. «Es war das einzige, in dem die Beine eine perfekte V-Formation gebildet hatten, wie ich es stilistisch wollte.»

Pauls Idee

Ursprünglich wollten die «Fab Four» die Platte «Everest» nennen; auf das Cover sollte der Berg. Ins Himalajagebirge fliegen wollten die vier allerdings nicht, sie hatten sich auseinandergelebt und keine Lust mehr auf eine gemeinsame Reise. Zudem drängte die Zeit, und so entschloss sich die Band zur bequemeren Variante: vor die Tür gehen, ein Foto machen und die Platte nach der Strasse benennen.

Die Idee zur Plattenhülle kam laut Macmillan von Paul McCartney. «Einige Tage vor dem Dreh zeichnete er eine Skizze, wie er sich das Cover vorstellte, das wir fast genau an diesem Tag ausführten.»

“Up at 8:30am, arriving at 9:45am. Ringo first at 10:15 with the others arriving just after eleven" - A page from @TheBeatles' road manager and personal assistant Mal Evans’ 1969 diary, describing the day of the ‘Abbey Road’ photoshoot. #AbbeyRoadpic.twitter.com/Z39T7b6B6x — Abbey Road Studios (@AbbeyRoad) August 8, 2019

Fast alles, was Macmillan an diesem Tag fotografisch festgehalten hatte, erreichte irgendwie Weltruhm. Auch der weisse VW Käfer. Vor 20 Jahren wurde er ersteigert und im VW-Museum ausgestellt.

Auch Paul Cole erlangte etwas Ruhm. Er war der Mann rechts im Hintergrund im dunklen Anzug, der die Beatles beim Überqueren des Zebrastreifens beobachtete; ein US-Tourist, der sich lediglich eine Auszeit vom Sightseeing gegönnt und auf seine Frau gewartet hatte.

Der erste Photobomber der Popgeschichte. Bild: Keystone

Und auch Verschwörungstheoretiker kamen auf ihre Kosten. So wurde behauptet, dass Paul McCartney damals gar nicht mehr am Leben war («Paul is dead»). Weil er als einziger barfuss gehe, auf dem Nummernschild des Käfers 28IF» zu erkennen ist – die Verschwörungstheorie ging so: «Wenn (If) McCartney noch am Leben wäre, wäre er 28» – oder weil er als Einziger den rechten Fuss vorne habe. Zudem habe McCartney auf dem Originalfoto eine Zigarette in der Hand (in der rechten, obwohl er Linkshänder ist), die auf späteren Darstellungen des Bildes fehle.

1993 spazierte der vermeintlich tote Paul McCartney für sein Album «Paul Is Live» höchstpersönlich und quietschfidel mit einem Hund über den Zebrastreifen.

Insgesamt haben die Beatles in den Studios 190 ihrer 210 Songs aufgenommen. Abbey Road war ihr letztes Album. Der britische Musikkonzern EMI kaufte Abbey Road bereits Anfang der 30er-Jahre. Während des Zweiten Weltkriegs nutzte die BBC die Studios für Propagandasendungen der britischen Regierung.

Heute zieht es vor allem Touristen in die Abbey Road, um Fotos von dem berühmten Zebrastreifen zu schiessen. Der 50. Jahrestag wird in London dementsprechend festlich abgehandelt.