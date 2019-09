Cool und rebellisch

Das Wunder ist nun, dass das nicht wie ein Flickenteppich klingt – sondern ganz organisch. Und aus ein und derselben scheinbar alles vereinenden afroamerikanischen Tradition herausgesprochen. McCraven hält seine Musik dabei in der Basis immer sehr zugänglich. Das ist sozusagen Pop. Und doch mehr als «nur» Pop: Wenn die Musiker sich in Soloflügen virtuos erheben, etwa der famose Trompeter Marquis Hill; wenn sie das Material in kollektiver Improvisationslust verwandeln, vertiefen und mit Überraschendem verquirlen, dann kommen die stärksten Jazzeigenschaften hinzu.

So hörte man am Ende bei McCraven einer reichen Musik zu, die die Menschen erreicht. Einer Musik, die Relevanz nicht an eine Ästhetik des Widerstands oder an blosse Innovation bindet, sondern sich auf die breite Strasse einer Publikumskunst wagt – und einfach auch «cool» und jung sein will.

Kompromisslos

Auf andere Weise relevant war in Willisau auch eine andere, mit Spannung erwartete Künstlerin: die aus Philadelphia stammende, junge afroamerikanische Dichterin und Protestsängerin Camea Ayewa, die sich Moor Mother nennt. Sie trat am Wochenende auf mit Irreversible Entanglements, einem Quintett mit zwei Bläsern, Kontrabass und Drums. Camea Ayewa wurde bekannt mit ihren kompromisslosen, rebellischen Texten zu schwarzer Identität in den USA. In Willisau kommen die Musiker nun auf die Bühne – und tun erst gar nichts. Und machen dabei doch etwas: Sie zelebrieren nämlich zu Beginn die Stille und schaffen so eine Art rituellen Raum für ihre Kunst.