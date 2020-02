Sie ist die erst dritte Frau in der Geschichte der Academy Awards, die mit einem Oscar in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde. Hildur Guðnadóttir komponierte die düstere Filmmusik für Todd Phillips’ Psycho-Comicthriller «Joker».

In ihrer Dankesrede sagte die 37-jährige Isländerin: «An alle Mädchen, Frauen, Mütter, an alle Töchter, die in sich drin die Musik sprudeln hören, bitte werdet laut. Wir müssen eure Stimmen hören.»