Auf dem Land ist er der Grösste

In der Presse zeigte er sich am liebsten umschwärmt von schlanken Model-Gazellen. Und auf der jährlichen Vernissage der Kunstmesse Art Basel setzte er alles daran, mit seinem Look auch die abgedrehtesten Fashion-Victims wie graue Mäuse aussehen zu lassen.

Auf dem Land der Grösste

Sein konsequentes Marketing brachte ihm in den Nuller- und Zehnerjahren stetig weitere Erfolge. Seine Single «Welcome to Saint-Tropez» düdelte einen Sommer lang durch die einschlägigen Clubs, parallel dazu vermarktete er aus seinem Büro in Sissach von Champagner bis Raumduft so ziemlich alles, was Gewinn versprach. Im Jahr 2018 wurde er auserkoren, den Schweizer WM-Song zu liefern. Er veröffentlichte «Olé Olé» – was ihm prompt den Vorwurf einbrachte, Sexismus und Alkohol zu glorifizieren. Ein lustiger Vorwurf, wenn man bedenkt, dass Booze und Sex immer schon der eigentliche Treibstoff der Club-Szene war. Seinen Verkaufszahlen konnte das allerdings nichts anhaben – auch wenn sich sein Erfolg in der Schweiz aufs Land beschränkt, wie der Zürcher Szene-Kenner Alex Flach sagt: «Antoine verdient sein Geld an grossen einmaligen Events oder den sogenannten A-1-Autobahn-Clubs. Will man seinen Laden in der Stadt leeren, bucht man DJ Antoine.»

Seit Januar 2020 ist Antoine als Coach bei der Sendung «The Voice of Switzerland» auf TV3 zu sehen – und bald auch in der «Höhle der Löwen Schweiz». Auch wenn ihn die hiesige Techno-Szene nie als einen der ihren akzeptierten wird: Wenigstens muss sich der Basler Golden-Boy um sein Auskommen keine Sorgen machen.