Allgegenwärtiges Fremdeln

Am Schluss passiert das, was an solchen Anlässen in Bern wohl jeder Wahrscheinlichkeitsberechner vorausgesagt hätte: Es passiert die grosse Ovation. Soeben sind die letzten Töne des Lo-&-Leduc-Monumental-Hits «079» verklungen, das Orchester hat den Schlussakkord im Fortissimo ins Casino geschmettert, und schon erhebt sich der Saal zu einem denkwürdig gemeinten Grossapplaus, der sonst nur gespendet wird, wenn einem besonders volksnahen Exponenten der Kulturgemeinde ein Award fürs Lebenswerk ausgehändigt wird.