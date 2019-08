A$AP Rocky beschäftigen wieder andere Dinge als das Gefängnis

Nur in diesen Track konnte man eintauchen: «LSD».

Und nicht nur das: Er bewegt sich so hastig durch sein Set, als würde man sich ungeduldig durch eine Youtube-Playlist klicken. Manche Songs bricht er sogar in der Hälfte ab, und einmal erklingt befremdlicherweise Nirvanas «Smells Like Teen Spirit» ab Konserve (der DJ agiert anscheinend aus dem Off, jedenfalls bleibt er während der ganzen Show unsichtbar). Aber ausser bei «LSD», einem sanft schwebenden Drogenlied, in dem die Bässe friedlich schmelzen, taucht man nie richtig in diese Musik ein.

Verständlich also, dass der «fucking moshpit», den sich A$AP Rocky so sehnlich herbeiwünscht, erst gegen Ende ein wenig Form annimmt. Vielleicht auch deshalb, weil unklar ist, zu welcher Botschaft man eigentlich tanzen soll. Und so verfestigt sich die Vermutung, man wohne hier trotz eines angriffslustigen Protagonisten einer relativ inhaltsleeren Darbietung bei. Müdigkeit macht sich breit. Aber nicht wegen der fortgeschrittenen Uhrzeit.