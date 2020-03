Stiller Has verstummt

Als Endo Anaconda 1989 zusammen mit seinem musikalischen Gespielen Balts Nill die Bühne der Berner Reitschule besteigt, erntet er skeptische Blicke, ja es besteht sogar die Gefahr, dass da bald der eine oder andere Bierbecher in Richtung Bühne geworfen wird. Endo spottet in seinem schlecht sitzenden Anzug und seinen hellen Bundfaltenhosen visuell so ziemlich allem, was gerade für schick und hipp gehalten wird – und der grandios-quirlige Balts Nill sieht aus, als sei er der Dimitri-Schule entflohen.