«Sonst sterben die Schweizer Veranstalter sehr bald aus»

Wer derzeit auf die Börsenkurse blickt, sieht rot. Doch es gibt Entwicklungskurven, die derzeit ganz besonders steil nach unten zeigen. Die grossen Zwei der Event-Industrie – Live Nation und CTS Eventim – waren über Jahre Börsenlieblinge mit fast unheimlichen Gewinnversprechen. Das Coronavirus und die damit einhergehenden Verbote von Grossanlässen haben die Sachlage dramatisch verändert. Die Aktie von CTS Eventim, dem Veranstaltungsmulti, der letzten Monat noch hochtrabend in den Schweizer Markt eingebrochen ist, hat in einer Woche fast 20 Prozent an Wert verloren. Bei Live Nation waren es 23 Prozent.