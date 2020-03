So viel Reibung wie ein Eisfeld

Es ist ein Motivations-Song nach Schema F. Da schrummelt die Gitarre, Bastian Baker singt, ein Schnipsen, dann ein House-Beat der immer dominanter wird, ein Paukenschlag – und schliesslich ein simpler Refrain: «Here we go oooh oh». Dieses Lied soll die Spieler und Zuschauer an der Eishockey-WM euphorisieren, die ab dem 8. Mai in Zürich und Lausanne stattfindet.