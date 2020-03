So gar nicht wie Cristiano Ronaldo

«Ich fühle mich manchmal orientierungslos», sagt Basil Kehl (26), der eher flüstert als spricht. «Es ist auch wichtig, mal ein Verlierer zu sein», sagt Lukas Senn (28), der sich fürs Foto nur skeptisch auf den metallenen Hirsch setzt.

Auf ihrem neuen Album «Zu Jeder Stund En Vogelgsang» singen die beiden St. Galler über ihre Geburt und die Dystopie, im Altersheim beim Mandala-Malen zu verenden. Vor allem aber arbeitet sich Dachs am Jetzt ab. Die Zeit vor 30. Unruhig wie eine Kugel im Flipperkasten. Überall ein bisschen und trotzdem nirgends.

Das helle «A»

Wieso sie in der gleichen Sprache singen, in der sie träumen, ist eigentlich eine blöde Frage. Doch Mundartpop östlich von Bern ist auch 2020 noch eine kleine Revolution. «Der St. Galler Dialekt bleibt oft so schön im Nichts stehen», sagt Basil Kehl. «Schön hä? – Mhh» sei im Osten schon eine Konversation.

«Wir können uns so am besten ausdrücken», sagt Lukas Senn. Ihr Dialekt widerspiegle zudem die typische Ostschweizer Haltung, diese «Es könnte schlimmer sein»-Attitüde, die auch der St. Galler Musiker Manuel Stahlberger prägt. «Er gibt sich nie grossartig und bedeutsam. Doch er sieht das Kleine und beobachtet charmant», sagt Senn. Für ihn ist es wichtig, dass es auch Mundartmusik fernab des SVP-Heimatgefühls und des Kuhglockengebimmels der Büetzerbuebe gibt. Stahlberger etwa, Jeans for Jesus – oder eben Dachs.