Pop-Briefing: Was Sie hören müssen

Das muss man hören

Die erste Musik in dieser neuen, wöchentlichen Popkolumne ist sehr still. Sie stammt von Jessica Pratt, einer Kalifornierin, die mit heliumhoher Stimme sehr langsam und sehr zart und auch sehr gespenstisch singen kann. So wirkt ihr Album «Quiet Signs», das am Freitag erscheint, so vertraut wie fremd: Die Gitarrenakkorde streifen die Klassiker des Folk wie auch die brasilianische Bossa Nova, und wenn man ihr dann zuhört, beispielsweise in der Single «This Time Around», wo sie singt: «It makes me want to cry», dann bricht man zwar nicht in Tränen aus, aber man bleibt doch gerührt zurück.

Quiet Signs by Jessica Pratt

Jessica Pratt ist nicht nur hier keine Musikerin, die spektakulär auf die Tränendrüse drückt. Eher singt sie unaufgeregte Songs, die man immer wieder hören will, zumal dann, wenn das Wetter so grau ist wie am vergangenen Wochenende und man ein bisschen Wärme gut vertragen kann. Wer nicht bis am Freitag warten kann: Der US-Radiosender NPR hat bereits den Albumstream. Es lohnt sich.

Darüber wird gesprochen

Die Super-Bowl-Halbzeitshow, die dieses Jahr von den kalifornischen Wohlstandsrockern Maroon 5 bestritten wurde – weit berühmtere Stars sagten aus Solidarität mit Colin Kaepernick ab –, wurde rasch abgewickelt. Auch, weil die Show in Atlanta nicht viel Stoff für Memes oder sonstige Internetspässe hergegeben hat und musikalisch schlicht egal war. Politik? Fand beim Auftritt dieser Band nicht statt. Was vielleicht ja schon wieder politisch zu deuten ist.

Zum Vergessen: Die Super-Bowl-Halbzeitshow von Maroon 5. Video: NFL (Youtube)

Jedenfalls konnte man sich getrost wieder grösseren Fragen stellen, beispielsweise jener, ob künstliche Intelligenz jemals in der Lage sein wird, einen guten Song zu schreiben. Die Frage stammt von Peter aus Ljubljana, und er stellte sie Nick Cave, der auf seiner Website The Red Hand Files Fanfragen aller Art beantwortet. Cave beruft sich in seiner Antwort erst auf den Bestseller-Autoren Yuval Harari, der sagt, dass KI dereinst bessere Lieder schreiben könnten als wir Menschen. Weil natürlich: Algorithmen, die unsere Gefühle messen, können sicherlich in Bälde Songs schreiben, die unserem Empfinden von Traurigkeit oder Glücklichsein entsprechen: «Wenn wir traurig sind und uns glücklich fühlen wollen, hören wir einfach unseren massgeschneiderten KI-Glückssong, und das wars», schreibt Cave in seiner Antwort, die in der «Süddeutschen Zeitung» übersetzt abgedruckt wurde. Und er kommt dann zum Schluss: «KI hätte die Fähigkeit, einen guten Song zu schreiben, aber keinen grossartigen. Ihr fehlt der Nerv dafür.»

Man sollte diese Antwort im Hinterkopf haben, zumal jetzt, in der die Playlisten der Streamingdienste nur noch auf den jeweiligen «Mood» der User abzielen.

Das Missverständnis

Es ist Winter 2019, und drinnen erklingt immer noch, oder besser: wieder, der Sommerhit aus dem Jahr 2017. Wie das kommt? Luis Fonsi hat eben sein erstes Album veröffentlicht, seit er mit «Despacito» einen der grössten Hits der jüngeren Musikgeschichte erfunden hat. Und weil die Streaming-Tantiemen zumindest bei ihm immer noch so schön klingeln, enthält «VIDA», wie das Album heisst, auch gleich beide «Despacito»-Versionen.

Ob die anderen Songs auch gehört werden, darunter das ebenfalls bereits bekannte «Échame La Culpa»? Nun, die Zeit hat sich seit dem «Despacito»-Sommer eben schon verändert. Wie Latino-Pop gegenwärtig klingt, das ist nämlich bei Fonsis puerto-ricanischem Kollegen Bad Bunny zu hören. Bad Bunny erscheint auf seinem Debüt «X 100Pre» als Sänger, der jeden Anflug von sommerlicher Leichtigkeit mit seiner Stimme gleich wieder austreibt. Passt ja auch besser zur Saison.

Traurige Tropen: Bad Bunnys «Caro». Video: Bad Bunny (Youtube)

Was blüht

«Thank U, Next» – das neue Album von Ariana Grande – erscheint am Freitag. Damit gibts bereits wenige Monate nach «Sweetener» neue Musik von einer Sängerin, die im vergangenen Jahr zum Superstar wurde. Man kann spätestens dann weiter diskutieren, ob Grande für ihren aktuellen Hit «7 Rings» wirklich geklaut hat und ob sie nicht doch besser die Hände von Rap lassen sollte.

Bereits ein Superhit: «7 Rings» von Ariana Grande. Video: Ariana Grande (Youtube)

Auf der anderen Seite des Popspektrums warten die Goldenen Zitronen mit ihrem neuen Album «More Than a Feeling», ein Titel, der bestens zu Nick Caves KI-Antwort passt. Für die erste Single «Nützliche Katastrophen» suchte die Band, die den Funpunk ihrer frühen Tage schon längst verabschiedet hat und immer neue Wege sucht, die Hamburger Kunsthalle auf. Dort hängt zwar nicht die «Mona Lisa» wie im Louvre, den unlängst Beyoncé und Jay-Z aufsuchten, aber immerhin «Der Wanderer über dem Himmelmeer».

Im Museum: Die Goldenen Zitronen mit «Nützliche Katastrophen». Video: Buback Tonträger (Youtube)

Das Fundstück

Ist die Band ein Auslaufmodell, wie immer wieder behauptet wird? Nicht, wenn man Black Midi hört. Über sie ist zwar noch nicht sehr viel bekannt, ausser dass diese Band in London ansässig ist, und jüngst vom einflussreichen Label Rough Trade unter Vertrag genommen wurde. Nun haben Black Midi einen neuen Song veröffentlicht: «Speedway» heisst dieser und ist von einer latenten Unruhe geprägt, die aber noch nicht explodiert. Zu hören ist der Song derzeit bloss auf Youtube, wo der Song mit drei sehr freien Remixes flankiert wird. Auf dem «Speedway»: Der Song und die Remixes von Black Midi. Video: Black Midi (Youtube)

Die Wochen-Tonspur

Was den Takt der Woche weiter angibt? Beispielsweise diese Songs aus dem neuen Jahr – von der oben bereits angepriesenen Jessica Pratt über Lana Del Rey bis hin zu Anna Aaron oder King Pepe, die das Schweizer Musikjahr sehr reizvoll eröffneten.

Der Bonustrack

Sie mögen atonale Musik nicht? Merle Hazard gibt in seinem Song «(Gimme Some of That) Ol' Atonal Music» die bestmögliche Einführung zu John Cage und Konsorten:

