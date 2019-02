Pop-Briefing: Träumen von Europa

Das muss man hören

Draussen herrscht seit Tagen fast schon unheimlich schönes Frühlingswetter. Wem dies zu viel Licht und Frohsinn sein sollte, kann die Sonne ganz einfach ausknipsen: mit dem Album «Solitude» von King Midas Sound. Der Produzent Kevin Martin, der als The Bug schwergewichtigen Dub erfindet, und der Spoken-Word-Artist Roger Robinson veröffentlichten diese neue Sammlung ausgerechnet am Valentinstag. Quasi für all jene, die keinen Partner und keine Partnerin zur Seite haben. Denn man muss es als Warnung sagen: Dunkler als diese Collagen und die Worte, die von der Nacht und dem Alleinsein berichten, wird es in diesem Jahr nicht mehr. Viel eindringlicher aber auch nicht.

Solitude by King Midas Sound

Darüber wird gesprochen

Über Ryan Adams. Nicht, weil er wieder einmal relevante Songs singen würde, sondern weil der Singer/Songwriter in der «New York Times» sexuellen Fehlverhaltens bezichtigt wird. Es geht aber nicht unbedingt nur um Adams, sondern um die Indie-Welt, die sich den #MeToo-Diskussionen bislang moralisch erhaben entziehen konnte. Was folgen wird?

Sein neues Album wurde nach den Vorwürfen zurückgerufen: Ryan Adams. Foto: Getty

Das Missverständnis

Wer von der österreichischen Band Bilderbuch neue Hits erwartet, wird am Freitag enttäuscht. Denn das neue Album «Vernissage Your Heart» zeugt zwar von musikalischem Abenteuergeist, aber man wird selten zugespitzte Popmomente hören. Was natürlich egal ist, solange ihnen Stücke wie «Europa 22» gelingt – ein Song für ein grenzenloses Europa (der Song ist unten in der Playlist eingebettet.) Passend dazu kann man sich einen EU-Pass ausstellen lassen – Jan Böhmermann hat schon einen.

Europäer: Jan Böhmermann mit dem EU-Pass von Bilderbuch. Foto: Twitter

Was blüht

Apropos Europa: Nach den Grammys und den Swiss Music Awards ist vor dem Eurovision Song Contest. In diesen Tagen manifestiert sich das Teilnehmerfeld des Liederwettbewerbs – Deutschland entscheidet in einer TV-Show am Donnerstag. Wen die Schweiz bzw. die internationale Jury, die dieses Jahr über «unseren» Song befindet, ins Rennen schickt, wird dann am 7. März bekannt gegeben. Wer immer es wird: Erfolgreicher als in den letzten Jahren wird der Song mit Sicherheit sein.

Das Fundstück

Sehr seltsame Lounge-Musik hat Ende der Achtzigerjahre der Italo-Amerikaner Joe Tossini fabriziert – mit einem Casio-Keyboard, Saxofon und einer müde-sehnsüchtigen Stimme. Es ist wunderbare Musik, die kürzlich wiederveröffentlicht wurde.

Lady of Mine by Joe Tossini and Friends

Die Wochen-Tonspur

Wie klingt eigentlich elektronische Musik in der Gegenwart, die nicht unbedingt für den Club gemacht ist? Die ersten vier Tracks in dieser aufdatierten Playlist geben eine Ahnung. Und warum ist eigentlich die Soulsängerin Wendy Rene wieder vermehrt zu hören? Natürlich wegen des Samples ihres Stücks «After Laughter (Comes Tears)», das Ariana Grande in ihrem Song «Fake Smile» braucht.

