Man kann es aber auch vor dem Hintergrund dieser netzwerkaffinen Zeiten sehen. Madonna tut, was fast jeder macht, der bei einem sozialen Netzwerk oder einer Videoplattform angemeldet ist: Sie präsentiert den Leuten eine geschönte Version ihrer selbst – so wie jeder, der Fotos von sich auswählt, zuschneidet, bearbeitet. Das haben sich die Alltagsmenschen ja von den Popstars und Models abgeschaut, die immer schon bearbeitete Fotos auf Magazin-Titelseiten präsentiert haben. Und Veredelung oder Verfremdung gehörten und gehören bei Madonna zum kreativen Prozess.

Das kann man für Evolution halten oder auch den Untergang des Abendlandes. Bestimmte Rocksänger konnten immer gut damit leben, wenn ihre Stimme einmal krachend verrutschte. Bob Dylan nuschelte manchmal so, dass selbst seine Musiker nicht wussten, welches Lied er gerade spielt. Die Künstlerin, die Madonna sein will, war immer auch eine Illusionistin, die seit mehr als 40 Jahren mehr ist als Madonna Louise Ciccone. US-Veranstalter Live Nation meldete übrigens am Montag, dass die Tournee «Madame X» aufgrund der hohen Nachfrage um Konzerte in New York, Chicago und Los Angeles verlängert worden sei.