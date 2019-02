Grosse Namen, gut abgesicherte Experimente

Koreanischer Pop, afrikanischer Hip-Hop und Konkordanz-House: Die zweite Tranche an Bands, die vom 17. bis 20. Juli die Bühnen des Gurtenfestivals bespielen werden, wartet mit einigen Eigenartigkeiten auf. Dazu gehört eher nicht der Mittwochs-Headliner: Twenty One Pilots, ein Grammy-geadeltes Duo aus Ohio, vollbringt das Kunststück, ein Breitband-Gemenge aus allen Stilen und Gefühlslagen anzurühren, die es in den letzten Jahren zu popmusikalischen Weihen gebracht haben. Weit eigensinniger, aber nicht minder einlullend ist da die Musik von Khruangbin. Das Trio aus ­Texas vollführt eine Art asiatische Lift­musik, die auch unter freiem Himmel deeskalierende und anheimelnde Wirkung entfalten dürfte.

Dass sich das neue Programmteam noch in der Ausprobierphase befindet, zeigt sich im Umstand, dass auf dem Gurten erstmals gesitteter Korea-Pop erklingen wird. Allerdings hat Hyukoh das schrille Genre auf die Hörgewohnheiten eines europäischen Indie-Publikums zurechtgefiltert. Zwischen französischem Hip-Hop und afrikanischem Highlife schlenkert die Musik des Belgiers Baloji, während The Sherlocks schnörkel- und leider auch ziemlich kunstlosen britischen Indie-Rock anbieten. Und wem das alles doch irgendwie zu abenteuerlich ist, für den reist aus Deutschland der DJ Clap­tone mit garantiert experimentierfreier Gross­raum­disco-Musik an.

Die neuen Musikverantwortlichen machen ihre Ankündigung wahr und modifizieren an der Grundausrichtung des Festivals auf der Hauptbühne kaum etwas, trauen sich aber, auf den zwei kleineren Bühnen etwas weiter aus dem Mainstream auszuscheren als ihre Vorgänger. (Der Bund)