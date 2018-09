Drei freundliche Glatzköpfe

Übel beleumundete Glatzköpfe haben in jüngster Zeit für viele unschöne Schlagzeilen gesorgt. Doch es gibt auch ausserordentlich freundliche Menschen ohne Haare auf dem Kopf, und das kann man zurzeit in Bern in Marians Jazzroom erleben. Der Pianist Mark Soskin, der Bassist Jay Ander­son und der Schlagzeuger Adam Nussbaum haben mit Rassismus nichts im Sinn, schliesslich gilt ihre Leidenschaft einer Musik, die als höchster künstlerischer Ausdruck der afro­ameri­kanischen Emanzipationsbewegung gelten darf.

Bekannt geworden ist Soskin als langjähriger Weggefährte des «Saxophone Colossus» Sonny Rollins. Statt sich auf eigenwillige Marotten zu kaprizieren, hat Soskin eine eloquente und farbige Spielweise entwickelt, die sich aus unterschiedlichen Quellen speist – mal rhythmisch angriffig, mal harmonisch liebreizend. Kürzlich ist von Soskin die abwechslungsreiche Trio-CD «Upper West Side Stories» erschienen, auf der er ebenfalls von Anderson und Nussbaum begleitet wird.

Drei Stücke dieses Albums standen nun auch beim Auftaktkonzert des Berner Gastspiels auf dem Programm: der Song «I’ve Never Been in Love Be­fore», das 1961 vom Bassisten Scott LaFaro für das Trio des Pianisten Bill Evans komponierte «Gloria’s Step» sowie «Fee-Fi-Fo-Fum» vom magistralen Album «Speak No Evil», das der Jazzvisionär Wayne Shorter 1964 aufnahm. Mit diesen drei Stücken war sozusagen das sti­listische Terrain Soskins abgesteckt: Auf avantgardistische Atta­cken pflegt dieser Pianist ebenso zu verzichten wie auf traditionalistische Anwandlungen, er ist also kein komischer Kauz. Trotzdem liess er in einer kompakten und verspielten Version von Thelonious Monks «Think of One» Humor aufblitzen. Zusätzlich gesteigert wurde der Humor­faktor durch den Schlagzeuger Nussbaum, der in diesem Stück für handfesten Swing-Rabatz sorgte.

Überhaupt darf die Kraftwurzel Nussbaum, den man auch schon an der Seite von Koryphäen wie John Scofield, John Abercrombie, Dave Liebman oder Chris Potter bewundern konnte, als das eigenwilligste und interessanteste Mitglied des Trios bezeichnet werden. In seinem enorm vitalen und dynamisch breit abgestuften Spiel beschränkt er sich nicht auf bekannte Ring-a-ding-ding-Patterns, sondern baut immer wieder überraschende Manöver ein, die den Spielfluss nicht unterbrechen, sondern mit zusätzlicher Spannung aufladen.

Als geradezu herausragend darf sein an Elvin Jones erinnerndes Spiel mit den Besen gelten. Kommt hinzu, dass Nussbaum seine Vitalitätsschübe nicht selbstverliebt in Szene setzt, sondern in den Dienst der Gesamtdramaturgie stellt. Der sanftmütige Hüne Anderson am Kontrabass glänzte in seiner Rolle als Bindeglied zwischen Klavier und Schlagzeug mit Agilität und Eleganz und steuerte auch einige sehr substanzielle Soli zum kurzweiligen Konzert bei.

Das Mark Soskin Trio gastiert bis 22. September in Marians Jazzroom. Nächste Woche kommt Lynne Arriale mit ihrem Trio dorthin.

(Der Bund)