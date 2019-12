Die besten Songs 2019 – Teil 1

Kele: «Guava Rubicon»

Es gab Zeiten, da war das Vereinigte Königreich unangefochten die Wiege der Popmusik – die grossen Hypes wurden in den Schreibstuben der britischen Musikmagazine herbeigeschrieben. Nachdem 2018 mit dem NME die letzte weltweit beachtete Musikfibel Englands eingestellt wurde, hat die Musikszene des Landes 2019 massiv an Einfluss eingebüsst. So hat das neue Album von Kele kaum Beachtung gefunden, obwohl der Sänger der einst sehr hippen Indie-Band Bloc Party angehört. In einer gerechten Welt wäre dieser leicht new-wavige-Pop-Track zum Hit geworden.